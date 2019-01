AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, Ankara ziyaretleri kaspamında TOKİ (Toplu Konut İdaresi) Başkanlığını ziyaret etti.



Nevşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) işbirliği ile şehir merkezinde halen devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar, TOKİ Başkan Vekili Sami Er'in makamında düzenlenen bir toplantıda değerlendirildi.



AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı'nın katılımlarında, TOKİ (Toplu Konut İdaresi) Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda kentsel dönüşümden sanayi projesine, Karasoku mahallesinden, Nevşehir Kalesine kadar "Nevşehir" A'dan Z'ye masaya yatırıldı.



Toplantıya TOKİ Başkan Vekili Sami Er, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Karabayır, TOKİ Kentsel Yenıleme Daire Başkanı Gürol Konyalıoğlu, TOKİ Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adil Çalışkan katıldılar.





Arı: 'Nevşehir'i yeniden imar ve İnşa edeceğiz inşallah...'



Belediye Başkan Adayı Arı; "Bugün TOKİ (Toplu Konut İdaresi) Başkanlığında Nevşehir'i marka şehir haline getirebilmek adına, bir buçuk, iki saati bulan bir toplantı düzenledik. Nevşehir'i yeniden imar ve inşa edebilmek için her türlü desteğin verileceğine dair Ankara'daki dostlarımızdan ve bürokratlar dan sözünü aldık. Çok verimli gerçekleşen toplantıda Nevşehir ile alakalı tüm projeleri masaya yatırıp, istişare ettik.



Toplantıda Nevşehir'deki kentsel dönüşüm, Nevşehir Kalesi ve çevresinin yeniden düzenlenerek turizme açılması, Karasoku Mahallesi, Sanayi projesi, Kapucubaşı ve Musa Paşa Mahallesi'ndeki konutların ihaleye çıkarılması için son durumunu konuştuk. Yine Nevşehir girişine yapılacak olan 1418 konut projesi ile ilgili talep toplanmasının öne alınmasının kararını verdik.



Allah'ın izni ile bundan sonra Nevşehir için TOKİ'den inşallah her türlü desteğin sözünü aldık. Kendilerine yakın ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hayalimizdeki Nevşehir için, hemşehrilerimizi heyecanlandıracak devasa projelerin müjdelerini şimdiden buradan vermek istiyorum." dedi.





Arı: Nevşehirli hemşehrilerimizin dua ve desteklerini bekliyoruz...



Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde liderliğinde, onun izinden giderek hem Türkiye'de Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmamak ve onu bir defa daha da zafere taşımak adına hem de Nevşehir'imizi AK Belediyecilikle buluşturmak üzere, hiçbir ayrım yapmadan sadece bu şehrin her bir ferdine hizmet etmek için yola çıktığımız bu yolculukta da her türlü desteği yanımızda yöremizde hissettiren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Nevşehirli kardeşlerimizden de bizlere sadece dua etmelerini istiyoruz, bizim gönlümüz onlarla. Allah izin verirse, 31 Mart'ta bu kutsal görev bize halkımız tarafından tevdi edildiğinde; "Biz, onun bunun şunun değil, Nevşehir'in Belediye Başkanı olacağız" ve bu şehirde her bir kardeşimize gönlümüzü açıp onların gönlünde yer alıp bu şehri dünyada tanınır marka bir şehir haline getireceğiz inşallah.