Arı: 'Nevşehir'de dedikoduya, fitneye asla prim vermeyeceğiz'



AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı," Yeni Mahalle, Meteris mevki çarşı merkezinde gerçekleştirilen seçim bürosu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.



AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmasında; "Nevşehir'de, ne dedikoduya, ne dedikoducuya, nede fitneye asla prim vermeyeceğiz. Allah'ın izniyle biz birliğimizi koruyacağız, kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Bu şehiri barışın, istikrarın, refahın ve kardeşliğin tavan yaptığı mutlu bir Nevşehir yapacağız." dedi.



Arı açıklamasında şunları dile getirdi; Nevşehir'imiz kendi içerisinde büyüyen, gelişen, aynı zamanda da bir ruha sahip il. Biz bunu harekete geçirerek etkin bir şehir ruhuyla yol alacağız. Seçim çalışmalarımızı birkaç boyutta yürütüyoruz. Bir yandan plan ve proje hazırlıklarımızı sürdürürken, diğer yandan da saha çalışmalarımız devam ediyor. Geçmişten bugüne yapılan işlerin durumunu ve yeni proje çalışılacak alanları değerlendiriyoruz.



Yarınımız olan çocuklarımızın, gençlerimizin kendi şehrinde daha müreffeh ortamlarda büyüyeceği park ve oyun alanları, oyun evleri, gençlik merkezleri, kültür ve sosyal yaşam merkezlerini de aktif hale getirmek istiyoruz. Elimizdeki imkanları halkımızın ve milletimizin önüne sermek istiyoruz.



Arı: "Herkesi kucaklayacağız..."



Bizim için sadece AK Parti'lisi değil, MHP'li, CHP'li SP, DP'li BBP'lisi de bizim kardeşlerimiz. Biz hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesi kucaklayacağız ve "Herkesin Başkanı" olacağız.



Biz şehrin Şehr-ül emini olarak bütün memleketimizde yaşayan insanların, dünde yaşamış olan insanların, yarın yaşayacak olan insanların belediye başkanı olmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Herkesi kucaklayacağız ve AK Parti Gönül Belediyeciliği ile buluşturcağız. Herkesin gönlünde taht kuracak bir yönetim anlayışına adil adaletli, şeffaf, sürdürülebilir ve denetlenebilir bir yönetim formatında inşallah önümüzdeki süreçte hep birlikte el ele vererek gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olacağız.” dedi.



Nevşehir projelerindende kısaca bahseden Başkan Adayı Rasim Arı; "Haziran ayına Nevşehir kalesini turizme kazandıracağız. Karasoku mahallesinde projeler hazır, bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. Şehrin içme suyu problemini çözeceğiz. Şehrimizi trafik karmaşasından kurtarmak adına, trafik sorununun çözümü iin ilk etapta şehrimize çok kısa sürede otopark yapacağız. Kent meydanı için hala hazırda düşündüğümüz 3-4 yer var. Bu yerler hakkında halkımızın fikirlerini alıp en uygun yere yapacağız. Bekarları evlendireceğiz. Bekarlar hazır olsunlar... Daha bir çok projelerimizle hayalimizdeki Nevşehir için gecemizi gündüzümüze katıp Arı gibi çalışacağız.



Dedikodudan prim yapanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Geçmişte yaşanmış ufak tefek kırgınlıkları küsgünlükleri bir kenara bırakacağız. Dedikoduya, fitneye asla prim vermeyeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız hep birlikte Nevşehir olarak daha güçlü olacağız. Başarıdan başarıya koşacağız. Seçim muhabbet ofisimiz hayırlı olsun." dedi.