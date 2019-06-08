Arı, gece mesaisindeki işçilerle yemek yedi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Lale Caddesindeki kaldırım düzenleme çalışmalarına katılan işçileri ziyaret ederek onlarla birlikte yemek yedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, gece saatlerinde Lale Caddesindeki üstyapı çalışmaları çerçevesinde Cami Kebir Kur’an Kursu önündeki yaya kaldırım yapım çalışmasında görev alan işçileri ziyaret etti. Burada gerçekleştirilen çalışmaları denetleyerek ilgili birim müdürlerinden bilgiler alan Arı, daha sonra işçilerle bir süre sohbet etti.

İşçilere yemek ikramında bulunarak onlarla birlikte yemek yiyen Arı, işlerinde kolaylıklar diledi. Lale Caddesindeki çalışmaların kısa sürede tamamlanmasında büyük özveri gösteren işçilere teşekkür eden Başkan Arı; "Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz hizmetleri yerine getirebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Belediyemizin her bir kademesinde görev alan arkadaşlarımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor. Hepimizin hedefi bu şehrin insanlarına hak ettikleri hizmetleri en kısa sürede ulaştırmak. Önümüzde daha yapacağımız çok iş, gerçekleştireceğimiz birçok hizmet var. Vatandaşlarımızın çalışmalarımızın her bir aşamasında bizlere gösterdikleri destek için teşekkür ediyorum” diye konuştu.