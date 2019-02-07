Arı: 'Biz Büyük Bir Aileyiz, Biz Hep Birlikte Nevşehiriz

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, yaptığı ev ziyaretleriyle vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Başkan adayı Arı, ziyaret ettiği evlerde vatandaşlarla sohbet edip, isteklerini dinliyor. Ziyarette aileden biri gibi karşılanan Arı, vatandaşların yoğun sevgi ve ilgisiyle karşılaşıyor.



'Benim Bir Hayalim Var Nevşehir' diyerek çıktığı yolda hemşehrilerine hizmet için sabırsızlığı ve heyecanı gözlerinden okunan Arı, davetlisi olarak gittiği ev ziyaretlerinde kah koltukta, kah kanepede, bazen minderde bağdaş kurup oturuyor ama gönüllere dokunmayı unutmuyor.



"Bizde birlik, beraberlik ve kardeşlik esastır" diye söze başlayan Başkan Adayı Rasim Arı, " Makamlar, koltuklar hizmet yerleridir. Nevşehirli değerli hemşehrilerimiz ile bir bütün olacağız. Ve elimizdeki büyük güç ile göreve geldiğimizde Nevşehir'i ticaret, kültür, sanat ve spor şehri olarak cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi.



Nevşehir'in öz evladı olduğunun altını da çizen Arı, "535 kilometre karelik Nevşehir'in tüm kesimlerine, kadını, erkeği, yaşlısı, genci, çocuğu ile sanayicisine, esnafına, öğrencisine, sivil toplum kuruluşlarına ve Nevşehir'de yaşayan tüm hemşerilerime sesleniyorum. Gelin birlikte yeni bir Nevşehir inşa edelim" diye ifade etti.



"Hizmet bizim için ibadettir"



AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı "Gayesi hizmet olanın yardımcısı Allah'tır. Rabbim bizleri doğru bildiğimiz yoldan ayırmasın.. Amacımız, Yetimin hakkını korumak, güçsüze umut olmak. Aynı duaya amin deyip, aynı duyguları paylaşmak. Tüm bunları imar ederken odak noktamız her zaman hemşerilerimiz olacak. Allah'ın izniyle el ele, gönül gönüle vereceğiz ve Nevşehir'imiz için gecemizi gündüzümüze katıp hizmet edeceğiz. Biz hizmeti ibadet kabul eden bir ecdadın torunlarıyız, Allah yolumuzdan ayırmasın" diye konuştu.