Aranan uyuşturucu taciri tutuklandı

İstanbul adli makamlarınca uyuşturucu kullanmak, bulundurmak suçlarından 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs Nevşehir’de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul adli makamları tarafından uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarında 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan E.D. Ürgüp’te kaldığı otelde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.D. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevinde gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2018, 15:20