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Aranan şahsın Covid-19 testi pozitif çıkınca yurda yerleştirildi
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada aranan 1 kişinin korona virüs testi pozitif çıkınca yurtta karantina altına alındı.
Nevşehir 22.10.2020, 13:09 22.10.2020, 13:34
Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Hırsızlık suçundan aranan 34 yaşındaki A.Ç. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi A.Ç.’nin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta karantina altına alındığı öğrenildi.