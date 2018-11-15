Aranan 4 Şahıs Yakalandı

4822 kod nolu Resmi Ekip görevlileri Şehitlik civarında devriye görevi esnasında durumundan şüphelenilen M.Ş. isimli şahsın yapmış oldukları GBT sorgulamasında Zonguldak Adli Makamlarınca“Borcunu Ödeme Şartını İhlal” suçundan yine Sanayi Kavşağı civarında F.Ö. isimli şahsın ise Nevşehir Adli Makamlarınca “Basit Yaralama” suçundan arandıkları tespit edilerek Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları gereği haklarında adli işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliğine teslim edilmiş,

4565 kod nolu Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yapılan istihbari çalışmalarda, “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçundan hakkında yakalama müzekkeresi ile aranan 2 Ay 15 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası bulunan F.A. yakalanarak sevk edilmiş olduğu Mahkemece tutuklanarak İlimiz E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, yine Nevşehir Adli Makamlarınca “Borcunu Ödeme Şartını İhlal” suçundan aranan Ç.K. isimli şahıs yakalanarak hakkında yapılan Adli İşlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiş ve Osmanlı caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen M.K. isimli şahsın üzerinde yapmış oldukları aramada ise 0,5 gr. Metamfetamin ele geçirilmiş Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda yaşı küçük olduğundan Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir.