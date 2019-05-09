Aranan 37 şahıstan, 10’u tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik operasyon sonrasında 37 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslarına yakalanmasına yönelik İl ve ilçe merkezlerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonrasında 37 kişi yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 37 şüphelinden 27’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye çeşitli suçlardan dolayı sevk edilen 10 şüpheli ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.