Aranan 19 Şahıs Yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğümüzce İl Merkezi ve İlçelerimizde 28.09.2018 ile 05.10.2018 tarihleri arasında Aranan Şahısların Yakalanmasına yönelik yapılan, İstihbari ve Yol Kontrol ve Denetleme Noktalarında; Adli Makamlar tarafından yakalama kararları ile;

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık Adli Kontrol (İmza Atma )Yükümlülüğü yerine getirmeme suçundan (1), Suç Uydurma suçundan 25 Gün Hapis Cezası olan (1), Kasten Öldürme, 6136 SKM ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçundan (1) ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Yaralama ve Görevi Yaptırmamak için Direnme” suçundan 5 yıl 20 ay hapis cezası olan (1) şahıs Toplam (4) şahıs TUTUKLANMIŞ,

“Hakaret suçundan (1), Fuhuş suçundan (1), Basit Yaralama suçundan (1), Uyuşturucu Maddenin Etkisindeyken Araç Kullanma suçundan 5 ay hapis Cezası ile aranan (1), Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak suçundan (1), Tehdit suçundan (3), Beyandan Sonra Mal ve Kazançta Artışı Bildirmemek suçundan- Jandarmaya Teslim (1), Hakaret suçundan (1), 5607 SKM. Suçundan (1), Silahla Tehdit suçundan (1), Karşılıksız Çek Vermek suçundan (2) ve Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek Veya Yaptırmak Veya Aracılık Etmek Veya Yer Temin Etmek suçundan (1) şahıs Toplam (15) şahıs yükümlülüklerini yerine getirmek şartı ile SERBEST bırakılmıştır.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 10:01