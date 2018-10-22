Aranan 19 Şahıs Yakalandı, 4 Şahıs Tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğümüzce İl Merkezi ve İlçelerimizde 12.10.2018 ile 19.10.2018 tarihleri arasında Aranan Şahısların Yakalanmasına yönelik yapılan, İstihbari ve Yol Kontrol ve Denetleme Noktalarında; Adli Makamlar tarafından yakalama kararları ile;

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN ÇALIŞMADA;

“Cebir, Tehdit veya Hile ile Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası olan İ.M.ve “Çocukları Fuhuşa Teşvik Etmek veya yaptırmak veya Aracılık Ettirmek” suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 5 ay hapis cezası olan V.Ö. isimli şahıslar sevk edilmiş oldukları Mahkemecetutuklanarak İlimiz E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, “Borçlunun Ödeme Şartını İhlal”suçundan C.E. “Nafaka Hükümlerine Uymamak” suçundan M.A. , “Dolandırıcılık” suçundan S.A., “Güveni Kötüye Kullanma” suçundan M.E. , “Basit Yaralama” suçundan Ş.K. ve “Silahla Tehdit” suçundan E.E. isimli şahıslar yakalanarak Adli Makamlara sevk edilmiş,

ACIGÖL İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİMİZCE YAPILAN ÇALIŞMADA;

“Basit Yaralama” suçundan U.K., “Basit Yaralama” suçundan E.K. ve “5607 SKM” suçundan Y.G. aranan şahıslar yakalanarak Adli Makamlara sevk edilmiş,

AVANOS İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN ÇALIŞMADA;

“Sistemdeki Verileri Bozma Ve Yok Etme” sucundan H.A.S. isimli şahıs yakalanmış, Ürgüp İlçe Jandarma komutanlığına teslim edilmiştir, “Borçlunun Ödeme Şartını İhlal” suçundan E.A. serbest bırakılmış,“Beyandan Sonra Mal Kazanç Artışı Bildirmemek” suçundan aranan M.K. ise tutuklanarak İlimiz E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş

DERİNKUYU İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİMİZCE YAPILAN ÇALIŞMADA;

“Nafaka Hükümlerine Uymamak” suçundan A.K. isimli şahıs yakalanarak Adli Makamlara sevk edilmiş,

ÜRGÜP İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN ÇALIŞMADA;

“Reşit Olmayanla Cinsel İlişki” suçundan M.K. Mahkemece tutuklanarak İlimiz E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, “Borçlunun Ödeme Şartını İhlali” suçundan aranan V.S. ve H.Ş. yakalanarak Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı Ekiplerine teslim edilmiş,

KOZAKLI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİMİZCE YAPILAN ÇALIŞMADA;

“Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma” suçundan H.Ü. isimli şahıs yakalanarak Adli Makamlara sevk edilmiş,

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2018, 10:54