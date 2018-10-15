Aranan 18 Şahıs Yakalandı, 8 Şahıs Tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğümüzce İl Merkezi ve İlçelerimizde 05.10.2018 ile 12.10.2018 tarihleri arasında Aranan Şahısların Yakalanmasına yönelik yapılan, İstihbari ve Yol Kontrol ve Denetleme Noktalarında; Adli Makamlar tarafından yakalama kararları ile;

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN ÇALIŞMADA;

“Borçlunun Ödeme Şartını İhlal” V.G., “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçundan yakalama kararı bulunan hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası ile aranan E.Y.,“Bina İçinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan yakalama kararı bulunan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan G.S., “Mala Zarar Verme” suçundan yakalama kararı bulunan hakkında kesinleşmiş 5 ay hapis cezası ile aranan M.S., “Nafaka Hükümlerine Uymamak ve Dolandırıcılık” F.E., “Çocuğun Cinsel İstismarı”suçundan yakalama kararı bulunan hakkında 5 yıl hapis cezası ile aranan O.E. “Hayvan Hırsızlığı” suçundan yakalama kararı bulunan hakkında 4 yıl 7 ay hapis cezası olan ile aranan M.Ç. sevk edilmiş oldukları Mahkemece tutuklanarak İlimiz E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, “Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama” suçundan aranan S.Ş., “Borçlunun Ödeme Şartını İhlal” suçundan aranan A.B., “Nafaka Hükümlerine Uymamak” suçundan Ş.Ş. ve “Basit Yaralama” suçundan yakalama kararı bulunan hakkında kesinleşmiş 3000 tl adli para cezası ile aranan M.A. yakalanarak Adli Makamlara sevk edilmiş,

ACIGÖL İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİMİZCE YAPILAN ÇALIŞMADA;

“Ticareti Usulüne Aykırı Terk Etmek” suçundan yakalama kararı bulunan hakkında kesinleşmiş 1500 Tl para cezası H.T. ve “Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma” suçundan T.Y. ve “Karşılıksız Çek Düzenleme” suçundanR.B. yakalanarak Adli Makamlara sevk edilmiş,

AVANOS İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN ÇALIŞMADA;

“Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” sucundan aranan B.M. ve “Beyandan Sonra Mal ve Kazançta Artışı Bildirmemek” suçundan aranan M.K. yakalanarak Adli Makamlara sevk edilmiş,

DERİNKUYU İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİMİZCE YAPILAN ÇALIŞMADA;

“Borçlunun Ödeme Şartını İhlal” suçundan aranan T.Y. yakalanarak Adli Makamlara sevk edilmiş,

KOZAKLI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİMİZCE YAPILAN ÇALIŞMADA;

“Bina İçinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan yakalama kararı bulunan hakkında 5 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ş. sevk edilmiş olduğu Mahkemece tutuklanarak İlimiz E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş.

Gülşehir, Ürgüp, Hacıbektaş ilçelerimizde aranan şahıs yakalanamamıştır.