Aranan 18 Şahıs Yakalandı, 7 Şahıs Tutuklandı

16.11.2018 ile 23.11.2018 tarihleri arasında Aranan Şahısların Yakalanmasına yönelik olarak İl Merkezi ve İlçelerde yapılan çalışmalarda;

İL MERKEZİNDE ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN ÇALIŞMADA;

1- Kayseri Adli Makamlarınca “ Hırsızlık” “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçundan, Nevşehir Adli Makamlarınca “ Basit Yaralama” suçlarından yakalama kararı ile hakkında kesinleşmiş 7 ay 15 gün hapis ve 2000 Tl adli para cezası olan C.E yakalanmış, çıkarılmış olduğu adli mercilerce TEVKİFedilmiştir.

2- Nevşehir Adli Makamlarınca “Kilitlemek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık”suçundan yakalama kararı ile aranan B.E. yakalanmış, çıkarılmış olduğu adli mercilerce TEVKİFedilmiştir.

3- Nevşehir Adli Makamlarınca “Kamu Malına Zarar Verme” suçundan yakalama kararı ile aranan hakkında kesinleşmiş 3 ay 10 gün hapis cezası olan Y.S. yakalanmış, çıkarılmış olduğu adli mercilerceTEVKİF edilmiştir.

4- Nevşehir Adli Makamlarınca “Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan yakalama kararı ile arana hakkında kesinleşmiş 3yıl 9 ay hapis cezası olan bulunan A.K. yakalanmış, çıkarılmış olduğu adli mercilerce TEVKİF edilmiştir.

5- Nevşehir Adli Makamlarınca “Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan yakalama kararı hakkında kesinleşmiş 3yıl 9 ay hapis cezası ile aranan A.K. yakalanmış, çıkarılmış olduğu adli mercilerceTEVKİF edilmiştir.

6- Nevşehir Adli Makamlarınca “Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan yakalama kararı hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan AT.K. yakalanmış, çıkarılmış olduğu adli mercilerce TEVKİF edilmiştir.

7- Antalya Adli Makamlarınca “Basit Tehdit” suçundan aranan N.A.,

8- Kayseri Adli Makamlarınca “Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan aranan M.A.,

9- Nevşehir Adli Makamlarınca “Borçlunun Ödeme Şartını İhlal” suçundan aranan Ç.K.,

10- Tomarza Adli Makamlarınca “Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Etme” suçundan aranan F.A.Y.,

11- Aksaray Adli Makamlarınca “Nafaka Hükümlerine Uymamak” suçundan aranana S.K. ekiplerimiz tarafından yakalanmış, çıkarılmış olduğu adli mercilerce SERBEST kalmıştır.

ACIGÖL’DE YAPILAN ÇALIŞMADA;

12- Manavgat Adli Makamlarınca “Borçlunun Ödeme Şartını İhlal” suçundan aranan T.E. (Yol Uygulamasında) ekiplerimiz tarafından yakalanmış, çıkarılmış olduğu adli mercilerce SERBEST kalmıştır.

AVANOS’TA YAPILAN ÇALIŞMADA;

13- Niğde Adli Makamlarınca “Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal” suçundan ve Bursa Adli Makamlarınca ““Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal” yakalama kararı bulunan E.A. ekiplerimiz tarafından yakalanmış, çıkarılmış olduğu adli mercilerce SERBEST kalmıştır.

ÜRGÜP’TE YAPILAN ÇALIŞMADA;

14- Ürgüp Adli Makamlarınca “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçundan aranan S.S. yakalanmış, çıkarılmış olduğu adli merciler tarafından SERBEST bırakılmıştır.

15- Nevşehir Adli Makamlarınca “Yaralama 86/1” suçundan aranan A.Y. yakalanmış, çıkarılmış olduğu adli mercilerce TEVKİF edilmiştir.

16- Ankara “Basit Yaralama” suçundan aranan M.Y. yakalanmış, çıkarılmış olduğu adli merciler tarafındanSERBEST bırakılmıştır

KOZAKLI’DA YAPILAN ÇALIŞMADA;

17- Ankara Adli Makamlarınca “Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan aranan A.K. ekiplerimiz tarafından (Termal Otel de )yakalanmış, çıkarılmış olduğu adli mercilerce SERBESTkalmıştır.

18- Nevşehir Adli Makamlarınca “Kullanmak için Uyuşturucu Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak”suçundan aranana İ.C. ekiplerimiz tarafından yakalanmış, çıkarılmış olduğu adli mercilerce SERBESTkalmıştır.

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2018, 10:59