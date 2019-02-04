Aranan 16 Şahıs Yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğümüzce Yapılan Çalışmada;

1- Mersin Adli Makamlarınca “ Nafaka Hükümlerine Uymamak” suçundan yakalama kararı ile aranan M.A.,

2- Nevşehir Adli Makamlarınca “ Basit Yaralama” suçundan yakalama kararı ile aranan ve olan hakkında 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., ve

3- Ankara Adli Makamlarınca “ Nitelikli Yağma” suçundan yakalama kararı olan hakkında 1115 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. isimli şahıslar yakalanarak sevk edilmiş oldukları MahkemelerceTUTUKLANARAK Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmişlerdir.

4- Ankara Adli Makamlarınca “ Dolandırıcılık” suçundan yakalama kararı aranan M.G.,

5- Yozgat Adli Makamlarınca “ Tehdit” suçundan yakalama kararı ile arana yabancı uyruklu S.M.

6- Nevşehir Adli Makamlarınca “ Basit Yaralama” suçundan yakalama kararı ile arana N.D.Y. ve

7- İzmir Adli Makamlarınca “ Askeri Ceza Kanununa Muhalefet” suçundan yakalama kararı ile aranan B.G. isimli şahıslar ise yükümlülüklerini yerine getirmek şartı ile Savcılıklarca serbest bırakılmışlardır.

Acıgöl İlçe Emniyet Amirliğimizce Yapılan Çalışmada;

8- Alanya Adli Makamlarınca “ Nafaka Hükümlerine Uymamak” suçundan yakalama kararı ile aranan D.Ö. Yol Kontrol ve Denetlemesinde yakalanmış yükümlülüklerini yerine getirmek şartı ile Savcılıklarcaserbest bırakılmışlardır.

Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliğimizce Yapılan Çalışmada;

9- Derinkuyu Adli Makamlarınca “ Nafaka Hükümlerine Uymamak” suçundan yakalama kararı ile arana A.K.,

10- “ Borçlunun Ödeme Şartını İhlal” suçundan yakalama kararı ile aranan S.K. ve

11- “ Borçlunun Ödeme Şartını İhlal” suçundan yakalama kararı ile arana Y.K. isimli şahıslar ise yükümlülüklerini yerine getirmek şartı ile Savcılıklarca serbest bırakılmışlardır.

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğünce Yapılan Çalışmada;

12- Kayseri Adli Makamlarınca “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık”suçundan yakalama kararı ile aranan A.S.,

13- “Borçlunun Ödeme Şartını İhlal ” suçundan yakalama kararı ile aranan İ.D. isimli şahıs Sarıyazı Yol Kontrol ve Denetleme Noktasında yakalanmış, gerekli adli işlemler için İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine teslim edilmiştir.

14- Ürgüp Adli Makamlarınca “Hakaret” suçundan yakalama kararı ile aranan A.G. isimli şahıslar ise yükümlülüklerini yerine getirmek şartı ile Savcılıklarca serbest bırakılmışlardır.

15- Ünye Adli Makamlarınca “Mala Zarar Verme – Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ” suçlarından yakalama kararı ile aranan M.D. isimli şahıs yakalanarak sevk edilmiş oldugu MahkemelerceTUTUKLANARAK Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmiştir.

Kozaklı İlçe Emniyet Amirliğimizce Yapılan Çalışmada;

16- Manavgat Adli Makamlarınca “ Hırsızlık” suçundan yakalama kararı ile arana B.D. isimli şahıs yükümlülüklerini yerine getirmek şartı ile Savcılıklarca serbest bırakılmıştır.

Avanos, Gülşehir, Hacıbektaş ilçelerimizde aranan şahıs yakalanamamıştır.

GÜVENLİ ŞEHİR… NEVŞEHİR…