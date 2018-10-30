Aranan 13 Şahıs Yakalandı, 4 Şahıs Tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğümüzce İl Merkezi ve İlçelerimizde 19.10.2018 ile 26.10.2018 tarihleri arasında Aranan Şahısların Yakalanmasına yönelik yapılan, İstihbari ve Yol Kontrol ve Denetleme Noktalarında; Adli Makamlar tarafından yakalama kararları ile;

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN ÇALIŞMADA;

“İftira, Basit Yaralama” suçundan E.B. ve “Hırsızlık, Mala Zarar Verme” suçundan aranan C.K. isimli şahıslar sevk edilmiş oldukları Mahkemece tutuklanarak İlimiz E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, “Nitelikli Hırsızlık” suçundan N.G. ve Borçlunun Ödeme Şartını İhlali” suçundan aranan Y.B., E.D. ve S.M., isimli şahıslar yakalanarak Adli Makamlara sevk edilmiş,

ÜRGÜP İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN ÇALIŞMADA;

“Basit Yaralama” suçundan aranan A.Y. isimli şahıs yakalanarak Adli Makamlara sevk edilmiş,

ACIGÖL İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİMİZCE YAPILAN ÇALIŞMADA;

“Yaralama” suçundan aranan Ş.K. isimli şahıs sevk edilmiş olduğu Mahkemece tutuklanarak İlimiz E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, “Tehdit” suçundan Ü.K. ve “Hizmet Nedeni İle Güveni Kötüye Kullanma” suçundan aranan A.Ç. isimli şahıslar yakalanarak Adli Makamlara sevk edilmiş,

AVANOS İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YAPILAN ÇALIŞMADA;

“Hırsızlık” suçundan aranan M.B. isimli şahıs sevk edilmiş olduğu Mahkemece tutuklanarak İlimiz E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, “Borçlunun Ödeme Şartını İhlal” suçundan aranan S.Ö. isimli şahıs yakalanarak Adli Makamlara sevk edilmiş,

KOZAKLI İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİMİZCE YAPILAN ÇALIŞMADA;

“Otodan Hırsızlık” suçundan aranan T.D. isimli şahıs yakalanarak Adli Makamlara sevk edilmiş,

Derinkuyu, Gülşehir ve Hacıbektaş ilçemizde aranan şahıs çalışması olmamıştır.