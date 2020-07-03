Aranan 13 kişiden 8’i tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 13 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri il ve ilçe merkezinde yakalama kararı ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 8’i tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken 5 şahsa ise adli yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.