Aralık Ayında Kapadokya Havalimanı’nda 24.516 Yolcuya Hizmet Verildi

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kapadokya Havalimanı’nın 2021 yılı Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Kapadokya Havalimanı’nda aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 24.516 oldu.

Aralık ayında, Kapadokya Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 1.187 dış hatlarda 4 olmak üzere toplamda 1.191’e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise aralık ayında toplamda 240 ton oldu.

12 Aylık (ocak-aralık dönemi) Gerçekleşmeler…

On iki aylık (Ocak-Aralık) dönemde ise Kapadokya Havalimanı’nda yolcu trafiği 273.479, uçak trafiği 18.012, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 2.731 ton olarak gerçekleşti.