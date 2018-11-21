Araçtan Oto Teybi Çalan Şahıs Yakalandı

14.11.2018 günü Mehmet Akif Ersoy Mah. Toki 2. etapta park halindeki 50 plakalı araçtan 1 adet oto teybi ve 1 adet amfisinin çalınması suretiyle meydana gelen Açıktan Hırsızlık olayı ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğünü bağlı Ekipler Amirliği 4556 kod nolu ekip görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde;

Olayın şüphelisi olduğu tespit edilen Y.Y. isimli şahıs suça konu eşyalarla birlikte yakalanarak gerekli tahkikat için Kale Şehit İsmail ARSLAN Polis Merkezi teslim edilmiş, şahıs hakkında “Açıktan Hırsızlık”suçundan yasal işlem yapılmış, ele geçirilen oto teybi ve teyp amfisi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği mağdur vatandaşımıza teslim edilmiştir.