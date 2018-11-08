Arabuluculuk ve iş hukuku semineri verildi

Başkan Mustafa ERTAŞ, Seminer öncesi söz alarak” İş hayatımıza yeni bir kavram girdi “arabuluculuk” iş veren ve işçi hukuku açısında uygulaması zorunlu olan arabuluculuk başta olmak üzere bazı hukuki konularda iş insanlarımızı bilgilendirilmek için bu semineri düzenlendik. İş insanlarımız kendi imkanlarıyla ve haberlerden konu hakkında az çok bilgi sahibi ama net ve temiz bir bilgi için işin üstatlarından da bilgi birikimi almamız gerekmektedir. Bu bağlamda düzenlemiş olduğumuz seminerimizin herkese yararlı olmasını dilerim” dedi.

Aygün & Aygün Hukuk bürosu yöneticisi Arabulucu Avukat Ali AYGÜN öncelikle katılımcılara arabuluculuğun kelime anlamının ne olduğunu sorarak seminere başladı, daha sonrasında doğru sanılan ama yanlış algılanan arabuluculuk ile ilgili konuları belirtti. Katılımcıları aktif olarak dahil etmek için işçi, işveren ve arabulucu görüşmesi senaryosu yapıldı ve bütün katılımcıların aktif görüşleri alındı. Seminerin ikinci kısmında Aygün, iş verenin ticari konularda önem vermesi gereken konu ve dokumanlar hakkında bilgi paylaşımı yaptı. Aygün, bütün katılımcıları aktif bir şekilde örnek sorular sorarak seminere dahil ederek verimli bir seminer gerçekleştirdi.

Seminer katılımcıların yoğun soru ve cevapları ile son buldu.