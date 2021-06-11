Antrenör Kösekçi’ye milli görev

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Antrenörü Hakan Köstekçi, hafta sonu Burhan Felek Spor Kompleksi Ekrem Koçak Pisti’nde yapılacak 51. Balkan U20 Şampiyonası için milli takıma davet edildi.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Antrenörü Hakan Köstekçi, Balkan Şampiyonası’nda Türk Milli Takımı teknik heyetinde görev yapacak.

Burhan Felek Spor Kompleksi Ekrem Koçak Pisti’nde yapılacak olan Balkan Şampiyonası 12-13 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye ile birlikte toplam 16 ülkenin yarışacağı şampiyonada 334 atlet madalya için yarışacak. Toplam 42 branşta madalyanın verileceği şampiyonada Türkiye, 86 atletle kürsü peşinde koşacak.