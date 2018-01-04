banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Antalya kampı Bartın mağlubiyetiyle sona erdi

Bölgesel amatör lig 6.gurupta mücadele eden Nevşehir spor Antalya kampında yaptığı son hazırlık maçında bölgesel lig 5.gurupta mücadele eden Bartın spora yenilmekten kurtulamadı.

04 Ocak 2018 Perşembe 13:48
Antalya kampı Bartın mağlubiyetiyle sona erdi
banner230

Bölgesel amatör lig 6.gurupta mücadele eden Nevşehir spor Antalya kampında yaptığı son hazırlık maçında bölgesel lig 5.gurupta mücadele eden Bartın spora yenilmekten kurtulamadı. Can, Eray, Hüseyin, Şafak, Recep, Serhan, Yannik, Ahmet, Aslan, Murat, Hakan ile sahaya çıkan Nevşehir spor yoğun yağmur altında oynadığı müsabakayı ilk yarıyı 0-0 bitirdi. 70.dakikada yediği gole karşılık veremeyince müsabakayı 1-0 mağlup ayrıldı.

Antalya kampında oynadığı üç müsabakada Söke sporla 1-1 berabere kalan kırmızı beyazlılar  Atakum spora 2-1yenildi.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim