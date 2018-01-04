Antalya kampı Bartın mağlubiyetiyle sona erdi

Bölgesel amatör lig 6.gurupta mücadele eden Nevşehir spor Antalya kampında yaptığı son hazırlık maçında bölgesel lig 5.gurupta mücadele eden Bartın spora yenilmekten kurtulamadı. Can, Eray, Hüseyin, Şafak, Recep, Serhan, Yannik, Ahmet, Aslan, Murat, Hakan ile sahaya çıkan Nevşehir spor yoğun yağmur altında oynadığı müsabakayı ilk yarıyı 0-0 bitirdi. 70.dakikada yediği gole karşılık veremeyince müsabakayı 1-0 mağlup ayrıldı.

Antalya kampında oynadığı üç müsabakada Söke sporla 1-1 berabere kalan kırmızı beyazlılar Atakum spora 2-1yenildi.