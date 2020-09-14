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Annesini ve kız kardeşini darp eden şahıs tutuklandı
Nevşehir’de annesi ile kız kardeşini tehdit ve hakaret ederek darp eden şahsı tutuklandı.
Nevşehir 14.09.2020, 09:34
Edinilen bilgilere göre, Sümer Mahallesinde annesi ve kız kardeşini tehdit, hakaret ederek darp eden F.Y. annesinin şikayeti üzerine polis ekiplerince yanında bulundurduğu bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen F.T. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.