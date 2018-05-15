Anneler gününe özel gezi düzenlendi

Belediye Başkanımız İsmet İnce etkinlikle ilgili olarak, “Anneler Günü”ne özel olarak anneler için ücretsiz kültür etkinliği düzenledik. Kurumun internet sitesinden ve yerel haber servislerinden duyuru yaparak ücretsiz olarak geziye katılmak isteyen annelerin taleplerini topladık.

İlçemizden geziye katılmak için 45 talep geldi. Belediye personelimizin mihmandarlığında Ihlara vadisine gezi düzenlendi. Bu vesile ile dünyanın en sevgi dolu emekçileri olan annelerin “Anneler Günü”nü özel küçük bir hediye sunma imkânı bulduk. Annelerimizin nezdinde bütün annelerin ve anne adaylarının anneler gününü kutlarım dedi.

Geziye katılan anneler, etkinlikten çok memnun kaldıklarını ve sürekli hale getirilmesini temenni ettiklerini ifade ettiler.