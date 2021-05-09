Anneler Gününde Anlamlı Ziyaretler

Ürgüp'te okul yaptırarak Ürgüp'ün eğitimine katkı sağlayan Hanife Aksoy ile Fatma Halıcı'yı ziyaret ederek plaket ve çiçek takdim eden Başkan Aktürk, hayırsever annelerin bir çok çocuğun annesi niteliğinde olduğu için tüm Ürgüplüler adına ziyaret ederek günlerini kutlamak istediklerini belirtti.

Başkan Aktürk, Hayırsever annelerin ardından Aksalur Mahallesinde yaşayan Şehit Habip Özkaya'nın annesi Hatice Özkaya'yı ziyaret ederek gününü kutladı.

Çocuğuna hem anne hem babalık yapan fedakar annelerle engelli annelerini de evlerinde ziyaret eden Aktürk, tüm misafir olduğu hanelerde tebessümle karşılanarak hayır dualarıyla uğurlandı.

İlçedeki 6 Mahallede 15 haneye ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Aktürk, "Tüm anneler bizim için çok değerlidir ve başımızın tacıdır. Özel durumları sebebiyle 'sembol anne' olarak nitelendirdiğimiz vefakar, fedakar 15 annemizi tüm hemşehrilerim adına ziyaret ederek anneler gününü kutladık. Verdikleri mücadeleyle bizlere örnek olan anneler başta olmak üzere bütün annelerimizin, anne adaylarının bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyor, vefat etmiş tüm anneleri rahmetle anıyorum.”dedi.

Başkan Aktürk son olarak annesi Elmas Aktürk'ü de evinde ziyaret ederek anneler gününü kutladı.