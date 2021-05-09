Son Dakika
Anneler Gününde Anlamlı Ziyaretler
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve eşi Melahat Aktürk, anneler günü dolayısıyla Ürgüp'te çocukları için verdiği mücadeleyle örnek olan ve herkesin takdirini toplayan annelerle, Şehit Annelerini ve hayırsever anneleri evlerinde ziyaret ederek anneler gününü kutladı.
Nevşehir 09.05.2021, 15:24
Ürgüp'te okul yaptırarak Ürgüp'ün eğitimine katkı sağlayan Hanife Aksoy ile Fatma Halıcı'yı ziyaret ederek plaket ve çiçek takdim eden Başkan Aktürk, hayırsever annelerin bir çok çocuğun annesi niteliğinde olduğu için tüm Ürgüplüler adına ziyaret ederek günlerini kutlamak istediklerini belirtti.
Başkan Aktürk, Hayırsever annelerin ardından Aksalur Mahallesinde yaşayan Şehit Habip Özkaya'nın annesi Hatice Özkaya'yı ziyaret ederek gününü kutladı.
Çocuğuna hem anne hem babalık yapan fedakar annelerle engelli annelerini de evlerinde ziyaret eden Aktürk, tüm misafir olduğu hanelerde tebessümle karşılanarak hayır dualarıyla uğurlandı.
Başkan Aktürk son olarak annesi Elmas Aktürk'ü de evinde ziyaret ederek anneler gününü kutladı.