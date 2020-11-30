Anketlere saygılıyız ama son sözü yine milletimiz söylüyor

NEVŞEHİR(MHA) Anketlere saygı göstermekle birlikte son sözü söyleyenin yine Türk Milleti olduğuna dikkat çeken AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, "Anketler mutlak suretle bir çalışma ve saygı göstermek gerekiyor. Ama son sözü yine milletimiz söylüyor. 19 Yıldır AK Partiyi iktidarda tutan milletimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. 19 Yıldır Türkiye'nin nereden nereye geldiğini milletimiz görüyor. Ve biz daha iyi işler yapmak için uğraşıyoruz. Türkiye'yi bulunduğu konumdan daha ileriye götürmek için Cumhur ittifakıyla birlikte gece gündüz çalışacağız. Bu salgın döneminde dünyadaki ekonomik daralmayla birlikte ana muhalefetin ve onun yandaşlarının ağızlarının suyu akmış gibi gözüküyor ama Cumhur ittifakı bu milletin teveccühüne mazhar olacaktır. Niye?. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bu ittifak bir çıkar üzerine kurulmadı. Tamamen ortak payda ve büyük Türkiye üzerine kuruldu. Dolayısıyla Milletimiz bu ittifakın neden kurulduğunu gayet iyi biliyor. Direksiyonun başında bir dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan var. Liderimiz sadece Türkiye için değil, ümmeti Muhammed içinde çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız çıkıp dünya 5'ten büyüktür derken bu kapitalist ve zulme karşı da bir şeyler söylüyor. Artık zulmün sona ermesini ve kardeşçe bir paylaşımın olması gerektiğini söylüyor. Vatandaşımız Cumhur İttifakının Türkiye'yi nereye götürmek istediğini gayet iyi biliyor. Bugün Azerbaycan'ın gösterdiği başarı da Türkiye'nin katkısı büyüktür. Kendi uçağını, helikopterini, otomobilini üreten, güçlü bir Türkiye var" dedi.