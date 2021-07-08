Ankara’da bulunan AK Parti heyeti çevreyolu müjdesi verdi

Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret eden Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehirlilere çevre yolu ve Nevşehir-Aksaray karayolunun sıcak asfalt yapılacağı müjdesini verdi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanları Toplantısı’na katılmak ve Nevşehir Belediyesi’nin çeşitli projelerine ilişkin temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti.

Başkentteki programları kapsamında beraberinde AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret eden Savran, Karaismailoğlu’na Nevşehir Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Savran görüşmede, her geçen gün hızla gelişen ve büyüyen Nevşehir’in en önemli problemlerinden birinin çevre yolu olduğunu ve şehir içi trafiğinin rahatlatılması için bu konunun büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Gerçekleşen görüşme sonunda Bakan Karaismailoğlu’nun yeni çevre yolunun yapımı, Nevşehir-Aksaray karayolunun sıcak asfalt olması ve havalimanı terminal binası ihalesi için gerekli talimatları verdiğini ifade eden Savran, “Şehrimiz için büyük öneme sahip konularda gösterdikleri hassasiyet ve destekleri için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na, Valimiz İnci Sezer Becel’e, Milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’ye ve İl Başkanımız Ali Kemikkıran’a teşekkür ediyorum. İnşaallah hep birlikte el ele vererek Nevşehir’e önemli hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.