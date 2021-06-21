Ankara’da 25 yıl hapis cezası aldı, Nevşehir’de yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Ankara 3.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ’kasten öldürme’ suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan 35 yaşındaki M.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.T. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.