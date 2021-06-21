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Ankara’da 25 yıl hapis cezası aldı, Nevşehir’de yakalandı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı.
Nevşehir 21.06.2021, 17:13 22.06.2021, 09:18
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.T. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.