Ankara Devlet Klasik Türk müziği korosu NEVÜ’de sahne aldı

“Fikir, Sanat, Aksiyon: Necip Fazıl Kısakürek” programı çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de sahne aldı. Kısakürek’in bestelenmiş olan birbirinden değerli şiirlerini seslendiren Klasik Türk Müziği Korusu dinleyenlere unutulmaz bir müzik şöleni sundu.

Anadolu Mektebi’nin 5. yazar olarak belirlediği Türk düşünce ve edebiyat hayatına damga vuran Necip Fazıl Kısakürek, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de düzenlenen çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bu kapsamda 8-10 Ekim 2019 tarihlerinde Nevşehir Valiliği, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde sahne aldı.

Sanat Yönetmenliğini Nebahat Konu Yılmaz’ın yaptığı ve Necip Fazıl Kısakürek´in şiirlerinden bestelenmiş olan birbirinden değerli eserleri seslendiren Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, geceye katılan misafirler tarafından büyük bir ilgi ve beğeni ile takip edildi.

Konser sonunda Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı aynı zamanda Tarım ve Köy İşleri eski Bakanı Prof. Dr. Sayın Sami Güçlü ve Nevşehir Valisi İlhami Aktaş Koro Sanat Yönetmeni Nebahat Konu Yılmaz’a çiçek takdiminde bulundu.

Düzenlenen geceye; Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı aynı zamanda Tarım ve Köy İşleri eski Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve eşi Sevda Bağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ertan Özensel, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, anma etkinlikleri kapsamında 17 farklı şehirden Nevşehir’e gelen misafir lise ve üniversite öğrencileri, NEVÜ öğrencileri ve davetliler katıldı.