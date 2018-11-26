Anadolu Vakfı Öğretmenler Günü’nü Nevşehir’de kutladı

Öğretmenler Günü’nü her yıl, projeye dahil olan illerden birinde kutladıklarını belirten Anadolu Vakfı Başkan Vekili Nilgün Yazıcı, Türkiye’nin 44 iline ulaşan projeleri için “Değerli Öğretmenim’in geldiği nokta bizi çok mutlu ediyor. Projemizi daha da yaygınlaştırma yolundaki çalışmalarımız devam edecek” dedi.

‘Değerli Öğretmenim’ projesiyle, Anadolu’nun dört bir yanındaki öğretmenlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunan Anadolu Vakfı, Öğretmenler Günü’nü projeye ortak olan illerden Nevşehir’de kutladı. Nevşehir Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde düzenlenen Öğretmenler günü kutlama yemeğine, Anadolu Vakfı Başkan Vekili Nilgün Yazıcı, Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim Güven, Anadolu Vakfı Proje ve Pazarlama Müdürü Nil Çeltek’in yanı sıra Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş, Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ile eşi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri ve Nevşehir’de proje çalışmalarında görev alan 100 öğretmen katıldı.

Organizasyonda konuşan Anadolu Vakfı Başkan Vekili Nilgün Yazıcı, Değerli Öğretmenim projesi kapsamında Öğretmenler Günü’nü her yıl projeye dahil olan illerden birinde kutladıklarını ve bunu geleneksel hale getirmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Bir milletin en büyük sermayesinin eğitim olduğunu vurgulayan Yazıcı, “Türkiye’yi dünyanın sayılı gelişmiş ülkelerinden biri haline getirebilmenin yolu topluma iyi eğitilmiş, donanımlı, çağdaş ve kendi kültürünün değerlerine de sahip çıkan bireyler kazandırmaktan geçiyor. Bu noktada en büyük sorumluluk öğretmenlerimize düşüyor. Anadolu Vakfı olarak bu gerçekten yola çıkarak 2014 yılında ‘Değerli Öğretmenim’ projemizi hayata geçirdik. Ülkemizin fedakar öğretmenlerini sosyal girişimcilik konusunda daha aktif bireyler haline getirmeyi amaçladığımız projemizin geldiği nokta bizi çok mutlu ediyor. Gittiğimiz tüm illerde büyük bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Projemizi daha da yaygınlaştırma yolundaki çalışmalarımız ve eğitim alanındaki desteklerimiz artarak devam edecek” diye konuştu.

44 ilde 55 bin üzerinde öğretmene ulaştı

Anadolu Vakfı olarak eğitimde sosyal girişimcilik konusunda öncü bir projeye imza atmış olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim Güven, Değerli Öğretmenim projesiyle bugüne kadar 44 ilde 55 binin üzerinde öğretmene ulaştıklarını söyledi. Projeyle öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak onlar aracılığıyla farkındalık yaratmayı, yaratıcı ve yenilikçi projeler geliştirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Güven, “Değerli Öğretmenim’ projemiz ile Türkiye’deki eğitim sistemine araştıran, sorgulayan, toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı, özgüven sahibi, mesleki yeterliliğe sahip, kişisel gelişimin sürekliliğini önemseyen, evrensel değerleri dikkate alan öğretmen bakış açısını kazandırmayı, bu kazanımların öğretmenlerimiz aracılığıyla topluma yansımasını hedefliyoruz” dedi.

Değerli Öğretmenim projesi ile öğretmenlere İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğinde sosyal girişimcilik ve tamamlayıcı diğer konularda eğitimler veriliyor. Ayrıca toplumun sorunlarına yenilikçi ve uygulanabilir çözümler getirmeyi teşvik etmek amacıyla ‘Sosyal Girişimcilik Proje Yarışmaları’ düzenleniyor. 2019 yılında da devam edecek proje kapsamında bugüne kadar 700 seminer düzenlendi, 3 binin üzerinde proje başvurusu alındı. Proje kapsamında gerçekleştirilen 8 yarışma ile 70 ödül verildi.

ANADOLU VAKFI HAKKINDA

1979 yılında, eğitim ve sağlık alanları başta olmak üzere, Anadolu insanının yanında olmak amacıyla Anadolu Grubu’nun da kurucuları olan, Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan tarafından kurulan Anadolu Vakfı bugün eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda toplumsal gelişimi tetikleyerek, yaşam kalitesini yükseltecek farklılıklar yaratmak için çalışmaktadır. Global düzeyde yenilikçi ve öncü uygulamalar ile bölgesinde sosyal etkisi yüksek, sosyal yatırımda kurumsallaşmış bir “Mükemmeliyet Merkezi” olmak vizyonunu benimsemiştir.

Kurulduğu günden bu yana 28.000’den fazla burs sağlayan Vakıf, her yıl, devlet üniversitelerinde lisans eğitimini sürdüren ihtiyaç sahibi ve akademik açıdan başarılı 750 öğrenciye burs vermektedir. Ayrıca, eğitim alanında ülke genelinde pek çok önemli sosyal sorumluluk projesi yürütmektedir.

Sağlık alanında da çalışmalar yürüten Anadolu Vakfı, 2005 yılından bu yana Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Projesi ile karşılıksız olarak 45 binden fazla ihtiyaç sahibi hastaya toplamda 560 binin üzerinde bedelsiz sağlık hizmeti sağlamıştır.

Bugüne kadar 50’nin üzerinde eğitim kurumu, yurt, spor salonu, hastane ve sağlık ocağı yaptırarak ilgili bakanlıklara teslim eden Anadolu Vakfı eserlerine sahip çıkmaya devam etmektedir.