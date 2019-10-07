“Anadolu Mektebi Yazar Okumaları” projesi kapsamında; 8-10 Ekim 2019 tarihleri arasında ilimizde yapılacak olan Fikir, Sanat, Aksiyon: Necip Fazıl KISAKÜREK programı kapsamında;

8 Ekim 20019 Salı günü saat 20.00’de Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu konseri ve 09 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 20.00’de Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından Reis Bey adlı tiyatro eseri Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Damat İbrahim Paşa Salonunda halka açık ücretsiz olarak sahnelenecektir. Tüm halkımız davetlidir.