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Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi
“Anadolu Mektebi Yazar Okumaları” projesi kapsamında; 8-10 Ekim 2019 tarihleri arasında ilimizde yapılacak olan Fikir, Sanat, Aksiyon: Necip Fazıl KISAKÜREK programı kapsamında;
Nevşehir 07.10.2019, 13:11
“Anadolu Mektebi Yazar Okumaları” projesi kapsamında; 8-10 Ekim 2019 tarihleri arasında ilimizde yapılacak olan Fikir, Sanat, Aksiyon: Necip Fazıl KISAKÜREK programı kapsamında;
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