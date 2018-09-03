Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Kapadokya'ya Geliyor

aynağını Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 8 ve 9 Eylül tarihlerinde tarihin ve eşsiz doğanın bütünleştiği Kapadokya’da!

Kuruluşunun yirminci, sahnede ise on sekizinci yılında Türkiye başta olmak üzere, Dünya’nın her yerinde kültürel esinti yaratmaya devam eden Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 8 ve 9 Eylültarihlerinde Kapadokya, Perili Ozanlar Vadisi’nde seyircisiyle buluşuyor.

18 yıldır 100 ülkede 45 milyonu aşan seyirciyle buluşan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 5.000’den fazla kez sahnelenen Anadolu Ateşi gösterisiyle Perili Ozanalar Vadisi’nde yerli ve yabancı seyircisine dans şöleni yaşatacak. Sezon boyunca haftada iki gün Kapadokya’da seyirciyle buluşacak olan topluluk, Özel Gösteriserisi kapsamında dev kadrosuyla beraber yenilenmiş koreografi, müzik ve sahne görüntüleriyle seyirci karşısına çıkacak.