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Ambulansta doğum yaptı
Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde yaşayan 9 aylık hamile Vefa Elhalaf (35), doğum sancıları tutması üzerine çağrılan ambulansta hastaneye götürülürken doğum yaptı.
Nevşehir 16.04.2021, 13:39
Nevşehir’in Derinkuyu Namık Kemal İlkokulu sokakta oturan Halep nüfusuna kayıtlı Vefa Elhalaf’in doğum sancısı başladı. Yakınları hemen 112 acil servisi arayarak yardım talep etti. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri hastayı ambulansa alarak muayenesini yaptı ve Nevşehir Devlet Hastanesi´ne ulaştırmak için yola çıktı. Bu sırada doğum eylemini başlaması üzerine sağlık ekibi paramedik Tunahan Çelik, ATT Cuma Erdoğan ve ATT Arif Bozok Derinkuyu çıkışında, doğumu gerçekleştirdi. Hastanede tedavi altına alınan anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.