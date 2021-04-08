Amatör sporun her daim yanındayız

NEVŞEHİR(MHA) Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Nevşehir'i BAL liginde temsil edecek temsilciler ile bir araya geldi. Toplantıya ASKF başkanı Mustafa Avcı ve yöneticiler, Nevşehir Futbol İl Temsilcisi Tolga Karaca ve ilimizi BAL liginde temsil edecek kulüplerden Ürgüp Spor ile Suvermez Kapadokya Spor yöneticileri katıldı.

Amatör spor kulüplerinin Nevşehir’de sporun altyapısına ve gelişimine fedakarca ve gayretli bir şekilde büyük katkılarda bulunduğunu ifade eden Özdemir, “Amatör spor kulüplerimiz büyük bir özveriyle sporumuzun gelişimi için çalışıyor. Bizler de Gençlik Spor teşkilatı olarak her zaman amatör sporumuzun yanında olduk ve bundan sonra da bütün imkanlarımızla olmaya devam edeceğiz. Bu tür toplantılarda sık sık bir araya gelip, birlikte gelişecek, birlikte büyüyeceğiz. İlimizi BAL liginde temsil edecek her iki kulübümüze başarılar diliyorum” dedi.