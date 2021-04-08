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Amatör sporun her daim yanındayız
Nevşehir 08.04.2021, 11:24
Amatör spor kulüplerinin Nevşehir’de sporun altyapısına ve gelişimine fedakarca ve gayretli bir şekilde büyük katkılarda bulunduğunu ifade eden Özdemir, “Amatör spor kulüplerimiz büyük bir özveriyle sporumuzun gelişimi için çalışıyor. Bizler de Gençlik Spor teşkilatı olarak her zaman amatör sporumuzun yanında olduk ve bundan sonra da bütün imkanlarımızla olmaya devam edeceğiz. Bu tür toplantılarda sık sık bir araya gelip, birlikte gelişecek, birlikte büyüyeceğiz. İlimizi BAL liginde temsil edecek her iki kulübümüze başarılar diliyorum” dedi.