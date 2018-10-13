Amatör spor haftası kapanış töreni yapıldı

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Amatör Spor haftası etkinlikleri bugün düzenlenen kapanış töreni ile sona erdi.

8-14 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası kapanış töreni Damat İbrahim Paşa Spor salonunda düzenlendi. Kapanış törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer’in yanı sıra antrenörler, sporcular ve aileler katılırken hafta boyunca yapılan etkinliklerde başarılı olan sporculara madalya ve plaket takdimi yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, Kapanış programımız hafta boyunca düzenlenen müsabakalarda başarılı olan sporcular, takımlar ve antrenörlerimize kupa,madalya ve plaket takdimi ile sona erdi diye konuştu.