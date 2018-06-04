Aman sahtekarlara dikkat edin, Erbakan sevici oldular

Son dönemlerde bazılarının Erbakan sevici bir hal aldığına değinen Saadet Partisi Nevşehir Milletvekili adayı Aydemir, “İsrail'e uşak olmayacağız. ABD’nin kapısını aşındırmayacağız.

AB’ye kafa tutup sonrada ne olur bizi alın demeyeceğiz. İngiltere’ye yalvarmayacağız. Sahtekarlık yapıp milleti aldatmayacağız. Milletin gözünün içine baka baka asla yalan söylemeyeceğiz. Sonrada bizi kandırdılar aldattılar demeyeceğiz. Çünkü koskoca yalan.

Milletimizi asla aldatmadık aldatmayacağız. Gerçek millî Görüş erleri burada. Aman sahtekarlara dikkat hepsi Erbakan sevici oldular sahtekarlar sizi” yorumuyla adeta seçim vaatlerini de sıraladı.