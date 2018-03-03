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Amaç Göreme’de okuryazarlık oranını %100’e taşımak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen “Okuma Yazma Seferberliği” Göreme’de de başladı.

03 Mart 2018 Cumartesi 21:02
Amaç Göreme’de okuryazarlık oranını %100’e taşımak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen “Okuma Yazma Seferberliği” çerçevesinde Göreme’de etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, vatandaşlar, okul müdürleri, öğretmenler ve beldemizde okuyan öğrenciler katıldı.

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, okuma yazma seferberliği için sahada olduklarını belirterek, “Göreme beldesi olarak okuma yazma seferberliği başlattık. Bir ülkenin gelişmişliği ve büyüklüğü, eğitim kalitesi ve okuma yazma oranıyla ölçülür. Bizler de bu anlamda bir okuma seferberliğini başlattık, bize bu anlamda desteği olan kurum ve idarecilerimize teşekkür ederiz” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından programda daha önce başlayan okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlara ve Beldemizde okuyan öğrencilere Başkan Cingil tarafından kitap hediye taktim edildi. Başkan Cingil “Okuma Yazma Seferberliği kapsamında her gün yeni kurslar açılıyor. Amacımız Göreme’de okuma yazma oranını yüzde 100’e getirmek. Buna katkı sunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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