Altınyıldızlılardan Türk Beyin Takımında Türkiye Derecesi

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencilerinden GÖKAY NURAY ve BERKAY NURAY Türk Beyin Takımı tarafından Ankara’da düzenlenen Bölge Finallerinde bütün soruları doğru cevaplayıp tam puan alarak Türkiye Finallerine kalmışlardı.

Türk Beyin Takımı Tarafından organize edilen hafta sonu İzmir’de yapılan Türkiye finallerinde BERKAY NURAY Türkiye 5.si,GÖKAY NURAY ise Türkiye 11.si olarak dünya seçmelerine katılmaya hak kazanmışlardır. Temmuz ayında yapılacak olan Dünya Beyin Takımı seçmelerine katılmaya hak kazanan öğrencilerimiz şimdiden çalışmalara başlamış ve Dünya Beyin Takımında olmak istediklerini dile getirmişlerdir.