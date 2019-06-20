Altınyıldızlılardan Türk Beyin Takımında Türkiye Derecesi

Altınyıldız İlköğretim Kurumu ilkokul ve ortaokul öğrencileri GÖKAY NURAY,BERKAY NURAY,ZAFER BARTU KÖKSAL,FUAT ALTIOK 30 Mart 2019 Cumartesi Ankara’da Türk Beyin Takımı Federasyonu tarafından düzenlenen Beyin Olimpiyatları bölge finallerinde ter dökmüşlerdi.Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencilerinden GÖKAY NURAY ve BERKAY NURAY Türk Beyin Takımı tarafından Ankara’da düzenlenen Bölge Finallerinde bütün soruları doğru cevaplayıp tam puan alarak Türkiye Finallerine kalmışlar ve sonrasında Türk Beyin Takımı Tarafından organize edilen İzmir’de yapılan Türkiye finallerinde BERKAY NURAY Türkiye 5.si,GÖKAY NURAY ise Türkiye 11.si olarak dünya seçmelerine katılmaya hak kazanmışlardır. Temmuz ayında yapılacak olan Dünya Beyin Takımı seçmelerine katılmaya hak kazanan öğrencilerimiz şimdiden çalışmalara başlamış ve Dünya Beyin Takımında olmak istediklerini dile getirmişlerdir.

Öğrencilerimizi ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi ve velilerimizi tebrik ediyor ,başarılarının devamını diliyoruz.