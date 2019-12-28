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Altınyıldızlılardan Potada 3 Şampiyonluk 1 İkincilik

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Yıldız ve Küçük Kız ,Erkek Basketbol Takımları Nevşehir'de okullar arasında yapılan müsabakalarda 3 il şampiyonluğu 1 il ikinciliği elde ettiler

Nevşehir 28.12.2019, 14:05
Altınyıldızlılardan Potada 3 Şampiyonluk 1 İkincilik
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Altınyıldız İlköğretim Kurumu Yıldız ve Küçük Kız ,Erkek Basketbol Takımları Nevşehir'de okullar arasında yapılan müsabakalarda 3 il şampiyonluğu 1 il ikinciliği elde ettiler.Spor müsabakalarındaki başarı çıtasını elde etmiş olduğu derece,kupa ve madalyalarla her geçen gün biraz daha yükseklere taşıyan Altınyıldız İlköğretim Kurumu basketbol takımları müsabakalarında elde ettikleri kupalarını okul müzesine kaldırmanın sevincini yaşıyor.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu okul takımları olarak bu yıl katılmış olduğu bir çok spor branşında büyük başarılara imza atmıştır.Basketbol takımlarımızın şampiyonluk ve ikincilik kupalarında emeği geçen öğretmenlerimize ve ter döken öğrencilerimize teşekkür eder ,başarılarının devamını dileriz.

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