Altınyıldızlılardan Muhteşem Mezuniyet Töreni

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesinin ardından 8.sınıf öğrencilerimiz adına FARUK BORA GÜVENKAYA’IN mezuniyet konuşması ile başlayan programımız Altınyıldız İlköğretim Kurumu Jimnastik ekibi ve halk oyunları ekibinin gösterisi,1.sınıflar Silifke ve İzmir Marşı gösterisi izleyenlere sunuldu. Öğretmenlerimiz adına konuşmalarını ise 8. Sınıflar Zümre Başkanı ve Matematik Öğretmenimiz Sayın HÜLYA SELÇUKER yaptı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Küçükler ve Gençler Spor Tırmanış Türkiye şampiyonasında Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencilerinden Mustafa Sacit SÜMER Türkiye 1.si ve Balkan 4.sü , Bahadır Kaan KART TÜRKİYE 2.si olmuştur.

Kurumumuz öğrencisi Bahattin Batuhan BAŞ Tekvando 57 kg Minikler Şampiyonasında Türkiye 1.si olmuştur.Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri Kaan CİVAN ve Yaşar Tuğra OKŞAR Türkiye geneli yapılan yüzme şampiyonalarında Türkiye 1.si ,Tuğra TAŞPINAR TÜRKİYE 2.si, Tayanç KARAKAYA Türkiye Finalisti olmuştur.Altınyıldız İlköğretim Kurumu 7. sınıf öğrencilerinden Nisa KARAŞAHİN Güncel Sanat dergisi tarafından düzenlenen Türkiye geneli öykü yarışmasında TÜRKİYE 1.si olmuştur.

Okulumuz Öğrencilerinden Betül ÇİÇEK TÜBİTAK 4007 Fikrinle Gel Proje yarışmasında hazırlamış olduğu fizik proje ile TÜRKİYE 2.si , Orhan Yiğit ER ise hazırladığı proje ile Kayseri Bölge Finalisti olmuştur.MATBEG ulusal Matematik yarışmasında Altınyıldız İlköğretim Kurumu 6.sınıf öğrencileri Ahmet Tuncer AKTAŞ ve Orhan Murat TOPRAKÇI Türkiye 3.sü olmuştur.

Kurumumuz 8.sınıf Öğrencilerinden Gökay NURAY ve Arda ALBAYRAK 6.sınıf Öğrencimiz Duru PARMAKSIZ uluslararası Kanguru Matematik olimpiyatlarında Türkiye Finallerine kalmaya hak kazanmışlardır.Kurumumuz 7.sınıf öğrencisi Zafer Bartu KÖKSAL Türk beyin Takımı bölge finalisti olmuştur. Okul futbol takım kaptanımız olarak yıllarca okul formamızı terleten öğrencimiz, Efekan KARAYAZI Türk Futbolunun Efsane Kulübü Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu 8. sınıf öğrencisi Edibe Eylül ÇENGEL Londra Üniversitesi Müzik Akademisi tarafından yapılan sınavı kazanarak , 90 ülkede piyano öğretmenliği yapabileceğini gösterir diplomasını almıştır. Öğrencilerimize düzenlenen törende altın ödülleri Kurum Müdürümüz Sayın MEHMET ERAVCI tarafından verilmiştir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında ALTINYILDIZ İLKÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENCİLERİ bireysel ve takım yarışmalarında,

10 Türkiye 1.liği

3 Türkiye 2.liği

2 Türkiye 3.lüğü

3 Türkiye 4.lüğü

11 Türkiye Finalisti

5 Bölge Finalisti

56 İl 1. liği

14 il 2. liği

15 il 3.lüğü elde etmişlerdir.Bizleri onurlandıran bu dereceleri kazanarak okulumuzu ve ilimizi bölge müsabakalarında temsil etmişlerdir. Okulumuz basketbol,futbol, jimnastik, satranç, voleybol,masa tenisi ,tekvando,akıl oyunları,tırmanma ve yüzme takımları da yapılan programda tebrik edildi.

Altınyıldız İlköğretim Kurumundan mezun olan öğrencilerimizin diplomaları öğretmenleri tarafından verilirken ,Öğrencilerimizin Plaketleri anneleri tarafından verildi.Diploma ve Plaketlerini alan 121 Altınyürekli öğrencimiz günün anısına hazırladıkları Türklüğün Destanı Oratoryosu ve Veda Andından sonra büyük bir coşku ile söylenen 10.Yıl Marşı eşliğinde kep atma törenini gerçekleştirdiler.

121 Öğrencimizi Mezun ettiğimiz Törenimizde bize hem hüznü hem mutluluğu bir arada yaşatan Türkiye’nin en güzel okullarına yerleşecek olan öğrencilerimize bundan sonraki eğitim –öğretim hayatlarında başarılar diliyor,öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen öğretmenlerimizi,idarecilerimizi ve öğrencilerimize her zaman büyük destek olan öğrenci velilerimizi kutluyoruz.