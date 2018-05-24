Altınyıldızlılardan Mehmetçik Vakfı’na Yardım

İl Jandarma Alay Komutanlığı’nı ziyaret eden Altınyıldız Koleji heyetini girişte karşılayan Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit’e öğrenciler çiçek takdim etti.

Daha sonra İl Jandarma Alay Komutanı Albay Yüksel Yiğit’in makamını ziyarette bulunan Özel Altınyıldız Koleji Genel Müdürü Serhat İĞDECİ, Müdür Yardımcısı Korhan ASLANER, Almanca Öğretmeni Gonca ALTUNTAŞ ve projenin mimarları 9 Fen C sınıfı öğrencileri, bağışın dekontunu ve öğrencilerin yazdığı mektubu Yüksel YİĞİT’e teslim ettiler.

Altınyıldız Kolejli öğrencilerini örnek davranışlarından dolayı kutlayan Albay Yiğit, öğrencilere yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Öğrenciler kendilerine gösterilen ilgiden dolay teşekkür etti.

Her koşulda ve her zaman “Türk Ordusu”nun yanında olan Altınyıldız Koleji bu mübarek günde dualarınıda askerlerimize göndermiştir. Allah Türk Ordusu’nun yar ve yardımcısı olsun.