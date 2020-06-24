Altınyıldızlılarda Mezuniyet Mutluluğu

Altınyıldız İlköğretim kurumundan bu yıl mezun olan 139 Altın yürekli öğrencilerimiz Kovid-19 sebebiyle yapılamayan mezuniyet programından dolayı bu yıl öğretmenlerinden mezuniyet belgelerini ve mezuniyet plaketlerini teker teker alıp ortaokuldan mezun olmanın haklı gurunu hem yaşadılar hem de bizlere aldıkları başarılı LGS sonuçları ile bizlere yaşattılar. Hayatlarının bir sayfasını acı tatlı anılarla kapatırken diğer sayfasını yeni beklenti ve umutlarla yeni öğretim yılına doğru yelken açmaya başladılar.

Ülkemizin geleceği sevgili öğrencilerimizi, Öğrencilerimizin başarılarında emeği geçen başta fedakar öğretmenlerimizi,okul personelimizi,velilerimizi kutluyor, Bu ülkenin ihtiyacı olan nitelikli nesilleri ‘Aklın ve Bilimin Işığında Yüreği Vatan ,Millet ve Bayrak Sevgisiyle Çarpan Nesiller Yetiştiriyoruz.’ Sloganı ile çıktığımız yolda hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz.

139 Öğrencimizi Mezun ettiğimiz 22.yılımızda bize hem hüznü hem mutluluğu bir arada yaşatan Türkiye’nin en güzel okullarına yerleşecek olan öğrencilerimize bundan sonraki eğitim –öğretim hayatlarında başarılar diliyoruz.