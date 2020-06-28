Altınyıldızlılara Uluslararası Matematik Olimpiyatında 3 Altın Madalya

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri

- AHMET AKÇAKAYA

- FUAT ALTIOK

- BERKAY NURAY Matematik olimpiyatlarında altın madalya kazanmışlar.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak düşünme becerilerini geliştirmeyi, çevrelerini daha iyi algılayabilmelerini ve sorunlar karşısında daha nitelikli çözümler üretme yeteneklerini arttırmayı hedefleyen zeka oyunlarının katkılarıyla , düşünen ve üreten öğrencilerimizle “Bilgi Toplumu” olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Öğrencilerimizi ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi, velilerimizi tebrik ediyor ,başarılarının devamını diliyoruz.