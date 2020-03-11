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Altınyıldızlılar Yangın Eğitiminde

Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu öğrencilerimiz farklı etkinliklerle öğrenmeye devam ediyor.

Nevşehir 11.03.2020, 08:44
Altınyıldızlılar Yangın Eğitiminde
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Nevşehir İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden Altınyıldızlılar ,itfaiye araçlarının nasıl kullanıldığını, donanımlarını yerinde gözlemleyerek itfaiyeciliğin amacını ve görevini yetkililerden dinlediler.

Yangınla mücadelenin; hayat kurtarmak, mal kurtarmak ve çevreyi korumak olduğunu, itfaiyecilerin canlı, cansız ihtiyacı olan herkese yardım ettiklerini ve kurtardıklarını öğrendik.

Bizi ağırlayarak bizi bilgilendiren itfaiye ekibine teşekkür ederiz.

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