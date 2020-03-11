Altınyıldızlılar Yangın Eğitiminde

Nevşehir İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden Altınyıldızlılar ,itfaiye araçlarının nasıl kullanıldığını, donanımlarını yerinde gözlemleyerek itfaiyeciliğin amacını ve görevini yetkililerden dinlediler.

Yangınla mücadelenin; hayat kurtarmak, mal kurtarmak ve çevreyi korumak olduğunu, itfaiyecilerin canlı, cansız ihtiyacı olan herkese yardım ettiklerini ve kurtardıklarını öğrendik.

Bizi ağırlayarak bizi bilgilendiren itfaiye ekibine teşekkür ederiz.