Altınyıldızlılar Uluslararası Matematik Olimpiyatı Türkiye Finalisti

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri

- İPEK BARIŞ

- BERKAY NURAY

- EMİN ELMACI

- BERAT ARIK

- FUAT ALTIOK

- MERT ALİ İŞÇİTÜRK

- YİĞİT EFEOĞLU

- EMEK KÜFECİLER

- DORUK ÇAKMAK

- DURU PARMAKSIZ Türkiye finallerine katılıp ilimizi ve okulumuzu temsil edeceklerdir.

KANGURU MATEMATİK YARIŞMASI

Kanguru Matematik Sınavı, Fransa merkezli "Kangourou Sans Frontieres" Derneğine bağlı olarak 80 ülkede uygulanıyor. “Kanguru Matematik Sınavı” da her yıl 6 milyon civarı katılan öğrenci sayısıyla önemli bir matematik yarışmasıdır. Her yaştan (7-18) öğrencinin 6 farklı kategoride katılabileceği Kanguru sınavı kategorilere göre 24- 30 arası sorudan oluşmakta ve sınav 75- 90 dakika sürmektedir. Kanguru sınavında sorular öğrencilerin ilgisini çekecek, günlük hayatla bağlantılı ve hatta eğlencelidir. Böylelikle öğrencilerin kafasında yer etmiş olan “matematiğin zor ve sıkıcı” olduğu yönündeki fikirlerini değiştirmeyi, matematiği öğrenciler arasında daha popüler hale getirmeyi hedeflemektedir.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Müdürü Mehmet ERAVCI yaptığı açıklamada ‘TÜBİTAK Araştırma Projelerinde 3 öğrencimiz , MATBEG Ulusal Matematik Yarışmasında 14 öğrencimiz,FENBEG Ulusal Fen bilimleri Yarışmasında 21 öğrencimiz, TALES Ulusal Matematik Yarışmasında 6 öğrencimiz, TÜRK ZEKA VAKFI zeka oyunları yarışmasında 3 öğrencimiz ,KANGURU Uluslararası Matematik olimpiyatlarında 10 öğrencimiz toplamda 57 öğrencimiz 2019-2020 öğretim yılında yapılan uluslararası ve ulusal yarışmalarda Türkiye Finallerine kalmışlardır. Türkiye finallerinde ilimizi ve okulumuzu temsil edecek olan öğrencilerimizin başarısı hem bizlerin hem Nevşehir’in gururu olmuşlardır.Bizlerde Altınyıldız ailesi olarak öğrencilerimizin başarısının haklı gururunu yaşamaktayız.Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak düşünme becerilerini geliştirmeyi, çevrelerini daha iyi algılayabilmelerini ve sorunlar karşısında daha nitelikli çözümler üretme yeteneklerini arttırmayı hedefleyen zeka oyunlarının katkılarıyla , düşünen ve üreten öğrencilerimizle “Bilgi Toplumu” olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Öğrencilerimizi ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi, velilerimizi tebrik ediyor ,başarılarının devamını diliyorum.’ ifadelerine yer verdi.