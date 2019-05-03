Altınyıldızlılar Tuik Madalyalarını Topladı

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri 27 Nisan 2019 Cumartesi yapılan TUİK hızlı satranç turnuvasında Okulumuz Öğrencilerinden Aktuğ YALBIRDAK il 1.si, Selim TOPRAKÇI il 2.si olarak madalyalarını almışlardır.

Ayrıca 27 -28 -29 Nisan 2019 tarihlerinde yapılan Nevşehir Kulüpler İl yöre Satranç yarışmasında Ekrem KÜREKLİ ,Tuğrul ÖZKUL, Yunus Emre AŞICI, Selim DALKILIÇ, Öznur BAŞYİĞİT, Gizem ÇAĞIR ve Kaan Güneş’ten oluşan Özel Altınyıldız Gençlik ve Spor Kulübü il 2.si olmuşlardır.

Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.