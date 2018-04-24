Altınyıldızlılar Pamukkalede

Konya ile başlayan yolculukta Mevlana Müzesi,ve Türkiye’nin tek Kelebek vadisine yapılan gezinin ardından öğrencilerimiz daha sonra Çaldağı’nın güney eteklerinden gelen kalsiyum oksit içeren suların oluşturduğu görkemli beyaz travertenler ve geç Helenistik dönemine ait kalıntılar içeren Hierapolis arkeolojik kenti, antik çağlardan bugüne kadar ulaşan en çarpıcı merkezlerden biri Pamukkale Travertenlerini ve UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan HieraPolis Antik şehrini ve müzesini gezerek tarihi yerinde yaşama imkanı bulmuşlardır.

"Dünyadaki yüz bin şehrin her birinde güneş benzersiz şekilde batıyor. Sadece bir defa buna şahit olmak için seyahat etmeye değer."sözüyle hareket eden bilinçli nesiller yetiştirdiği için Altınyıldız İlköğretim Kurumuna geziye katılan öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.