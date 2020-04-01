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Altınyıldızlılar Online Eğitime Ara Vermeden Devam Ediyor!
Altınyıldız Kolejinde uzaktan eğitim sistemi ile online eğitimler ara vermeden devam ediyor.
Nevşehir 01.04.2020, 14:05
Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin,eğitim ve öğretim devamlılığının sağlanması amacıyla dersler onlineegitim.altinyildiz.k12.tr üzerinden yapılmaktadır.
online eğitim sürecinde Sağlık Bakanlığımızın #Evdekal çağrısına uyarak öğrencilerimiz evlerinde #HayatEveSığar bilinciyle aklın ve bilimin ışığında daha aydınlık günlere ulaşmak için çalışmaktadırlar.
Bu zor ve sabır gerektiren günlerde birlik olma, birlikten güç yaratma bilinciyle kurallara ve uyarılara dikkat ederek, “COVİD-19 salgınının bulaş zincirini kıralım, güzel aydınlık günlere hep birlikte kavuşalım.” diyoruz.
Sevgiyle, sağlıkla kalın.
#Evdekalaltinyildizli #HayatEveSığar