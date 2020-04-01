Altınyıldızlılar Online Eğitime Ara Vermeden Devam Ediyor!

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin,eğitim ve öğretim devamlılığının sağlanması amacıyla dersler onlineegitim.altinyildiz.k12.tr üzerinden yapılmaktadır.

online eğitim sürecinde Sağlık Bakanlığımızın #Evdekal çağrısına uyarak öğrencilerimiz evlerinde #HayatEveSığar bilinciyle aklın ve bilimin ışığında daha aydınlık günlere ulaşmak için çalışmaktadırlar.

Bu süreçde öğrencilerimizin derslere aktif katılımlarını sağlamayı başaran öğretmenlerimizin gösterdikleri özveri ve gayretlerinin de takdire şayan olduğunu belirtir, kendilerine teşekkür ederiz.

Bu zor ve sabır gerektiren günlerde birlik olma, birlikten güç yaratma bilinciyle kurallara ve uyarılara dikkat ederek, “COVİD-19 salgınının bulaş zincirini kıralım, güzel aydınlık günlere hep birlikte kavuşalım.” diyoruz.

Sevgiyle, sağlıkla kalın.

#Evdekalaltinyildizli #HayatEveSığar