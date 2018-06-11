Altınyıldızlılar Olimpiyat 4.sü

07-08-09 haziran 2018 tarihleri arasında İzmir/Çeşme’de yapılan OKSEF (Oğuzhan Özkaya Education Karademir Science Energy Engineering Fair) uluslararası proje yarışmasında, okulumuz Fen Lisesi öğrencileri Gökçe Nur Budak , Serhan Aslaner ve Danışmanlığını Matematik öğretmenmenimiz Mahmut Özlü’nün yaptığı “Trigonometrik denklem sistemlerinin grafik metodu ile çözümü” konulu proje ile Bilgisayar- Matematik dalında, 18 proje arasında 4.’lük (mansiyon) ödülü almaya hak kazanmıştır.

Öğrencilerimizi, öğretmenimizi ve yetişmesinde emeği geçen herkesi kutluyoruz.