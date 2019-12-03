Son Dakika

Altınyıldızlılar Nevşehir Kitap Fuarında

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmayı son derece önemsiyoruz.Altınyıldızlı öğrenciler bu sebeble Nevşehir Belediyesi tarafından organize edilen kitap fuarına katıldılar.

Nevşehir 03.12.2019, 15:57
Altınyıldızlılar Nevşehir Kitap Fuarında
banner230

Öğrencilerimiz Nevşehir Belediyesi tarafından organize edilen Nevşehir Kitap fuarına kitaplarla buluşmak üzere katıldılar. Kitap fuarında kendilerine hitap eden kitapları alan Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri fuara katılmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler.

Nevşehir Belediyesine bu güzel etkinlikten dolayı teşekkür ediyor ,öğrencilerimize kitap dolu günler diliyoruz.

Kitap dündür, bugündür, yarındır…

Çünkü kitap sayfalarında sadece kelime taşımaz. Geçmişinizi size getirir, geleneğinizi size taşır bugün yapar. Bugünü idrak ettirerek yarınınızı belirler ve sizi geleceğe taşır.

Yorumlar (0)
banner287
banner269
Namaz Vakti 03 Aralık 2019
İmsak 06:08
Güneş 07:35
Öğle 12:36
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@