Altınyıldızlılar Nevşehir Kitap Fuarında

Öğrencilerimiz Nevşehir Belediyesi tarafından organize edilen Nevşehir Kitap fuarına kitaplarla buluşmak üzere katıldılar. Kitap fuarında kendilerine hitap eden kitapları alan Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri fuara katılmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler.

Nevşehir Belediyesine bu güzel etkinlikten dolayı teşekkür ediyor ,öğrencilerimize kitap dolu günler diliyoruz.

Kitap dündür, bugündür, yarındır…

Çünkü kitap sayfalarında sadece kelime taşımaz. Geçmişinizi size getirir, geleneğinizi size taşır bugün yapar. Bugünü idrak ettirerek yarınınızı belirler ve sizi geleceğe taşır.