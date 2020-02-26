Altinyildizlilar Kapadokya Teknopark da!

Bu amaçla okulumuz Fen Lisesi 11.sınıflarımız Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Teknopark’a inceleme-araştırma amacıyla gözleme dayalı bilgi toplayarak, neden sonuç ilişkilendirmeleri yaparak girişimcilik, teknolojik bilgi üretimi amacıyla proje çalışmalarına ağırlık vermeleri için etkinlik düzenlenmiştir.

Altınyıldız Koleji tarafından yapılan programa göre Altınyıldız Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin Kapadokya Teknopark ziyaretleri hafta boyunca devam edecek.

Kapadokya Teknopark tarafından gençlerimizin erken yaşlarda teknoloji, bilim, proje kavramları ile tanışmalarına yönelik olarak bilgilendirme çalışmaları Araştırma Görevlisi Sayın Nazlı Ceyla ANADOLU KILIÇ tarafından yapıldı.

Labarotuar ortamları ve 3 boyutlu yazıcının işlevleri de Sayın Ekrem ÇİFTÇİ tarafından öğrencilerimize gösterilerek anlatım yapılmıştır.

Etkinlik inceleme sonrası öğrencilerimizin soruları ayrıntılı bir şekilde cevaplandırılmıştır.

Altınyıldız Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi yönetici, öğretmen ve öğrencileri olarak; Hacı Bektaş Veli Üniversitesine Kapadokya Teknopark biriminin kurulması ve çalışmalarından dolayı duyduyları memnuniyeti dile getirerek ilimiz ve ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulmasına olan katkılarından dolayı teşekkürlerini ilettiler.